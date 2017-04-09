Під Маріуполем зійшов з рейок вантажний потяг

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Неділя, 9 квітня 2017, 01:55

Між станціями Карань і Волноваха сталася аварія на залізниці: зі шляхів зійшов вантажний потяг, що прямував з Волновахи до Маріуполя.

Про це пишуть Новости Донбасса.

За словами очевидця, який опублікував фото в facebook, вантажний потяг, який рухався з боку Волновахи в сторону Маріуполя зійшов з рейок. Поїзди, що прямують з Маріуполя затрималися мінімум на одну годину. Так, пасажирський поїзд Маріуполь - Київ зробив непередбачену зупинку на станції Карань більш, ніж на годину.

 
FB: Yegor Palchikoff
 

Теми: залізниця Маріуполь
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