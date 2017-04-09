У Польщі заявили про перекручування Росією подій в Катині

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Неділя, 9 квітня 2017, 02:42

Міністерство закордонних справ Польщі висловило "стурбованість і розчарування" розміщенням російською стороною на польському цвинтарі в Катині інформаційних таблиць з даними про радянських полонених, які загинули під час радянсько-польської війни 1920 – 21 років.

Про це пише Радіо Свобода.

У спеціальній заяві МЗС Польщі кажуть, що представлені на таблицях дані про кількість загиблих у польських таборах радянських військовополонених у кілька разів перевищують дані, визнані як польськими, так і російськими істориками.

"Велика частина військовополонених померли через умови тримання, які були наслідком незадовільного економічного стану польських земель, які постраждали від багаторічної боротьби за незалежність", – йдеться в заяві польського дипломатичного відомства.

У Варшаві підкреслюють, що установка інформаційних таблиць у Катині відбулася напередодні 77-ї річниці Катинської трагедії та 7-ї річниці катастрофи під Смоленськом, в якій загинули 96 людей, у тому числі і президент Польщі Лех Качинський.

МЗС Польщі закликало російську сторону "до конструктивної співпраці" з метою вирішення суперечливих питань, що існують між обома країнами, зокрема і щодо висвітлення історичного минулого.

Росія наразі жодним чином не відреагувала на заяву польської влади.

Теми: Росія Польща історія
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