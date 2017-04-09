Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі не бачить політичного вирішення конфлікту в Сирії, поки президент Башар Асад не усунений від влади.

Про це вона заявила в інтерв’ю CNN.

"Немає такої опції, за якої могло б відбутися політичне вирішення, поки Асад на чолі режиму", - заявила Гейлі.

"Просто, якщо ви подивитеся на його дії, якщо подивитесь на ситуацію, буде важко побачити уряд, який був би мирним і стабільним з Асадом", - додала вона.

"Сполучені штати зробили дуже виважений крок минулої ночі (ракетний удар по авіабазі Асада поблизу Хомса – ред.)", - заявила Гейлі в ході спеціальної сесії ООН.

"Ми готові зробити більше. Але ми сподіваємося, що не буде необхідності. Час всім цивілізованим націям зупинити жахіття, яке відбувається в Сирії і вимагає політичного вирішення" , - підкреслила представник США в ООН.

В інтерв'ю CNN Гейлі підтвердила, що Трамп може віддати наказ про подальші удари в Сирії.

"Якщо йому потрібно буде зробити більше, він зробить більше", - сказала вона.

На її думку, зміна режиму в Сирії відбудеться, бо "всі побачать, що Асад не є тим лідером, який має бути в Сирії".

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.

Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.