Гейлі не бачить політичного вирішення конфлікту в Сирії

323 перегляди
0
Неділя, 9 квітня 2017, 03:59

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі не бачить політичного вирішення конфлікту в Сирії, поки президент Башар Асад не усунений від влади.

Про це вона заявила в інтерв’ю CNN.

"Немає такої опції, за якої могло б відбутися політичне вирішення, поки Асад на чолі режиму", - заявила Гейлі.

"Просто, якщо ви подивитеся на його дії, якщо подивитесь на ситуацію, буде важко побачити уряд, який був би мирним і стабільним з Асадом", - додала вона.

"Сполучені штати зробили дуже виважений крок минулої ночі (ракетний удар по авіабазі Асада поблизу Хомса – ред.)", - заявила Гейлі в ході спеціальної сесії ООН.

"Ми готові зробити більше. Але ми сподіваємося, що не буде необхідності. Час всім цивілізованим націям зупинити жахіття, яке відбувається в Сирії і вимагає політичного вирішення" , - підкреслила представник США в ООН.

В інтерв'ю CNN Гейлі підтвердила, що Трамп може віддати наказ про подальші удари в Сирії.

"Якщо йому потрібно буде зробити більше, він зробить більше", - сказала вона.

На її думку, зміна режиму в Сирії відбудеться, бо "всі побачать, що Асад не є тим лідером, який має бути в Сирії".

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.

Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.

Теми: Сирія США ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії 9 квітня 2017, 01:32
Тіллерсон і Лавров поговорили про Сирію після ракетного удару США 9 квітня 2017, 00:29
Пентагон підозрює Росію у причетності до хімічної атаки в Сирії 8 квітня 2017, 16:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії
В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі
У Молдові розповіли, що замовник вбивства Плахотнюка - в Росії
Замах на молдовського олігарха Плахотнюка супроводжували спецслужби РФ – ДПСУ
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Мілані

Тест-драйв

Як я їздила на ВДНГ на електровелосипедi