У центрі Осло знешкодили схожий на бомбу предмет

У центрі норвезької столиці пильні городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це повідомляється в твіттері поліції Осло, пише DW.com.

Поліція оточила велику територію міського району Грёнланн, де був знайдений підозрілий предмет. Всі ресторани і магазини закриті. Людей просять залишатися в квартирах і не виходити на вулицю.

Поліція вже повідомила про затримання однієї людини, яка перебуває в статусі підозрюваного. У правоохоронних структурах, хоча і не підтвердили, що мова йде про вибуховий пристрій, але заявили, що виявлений предмет, мабуть, "не має великого руйнівного потенціалу". Прибулі на місце події сапери підірвали підозрілу знахідку.

Гренланн є переважно іммігрантським районом, де проживає багато вихідців з країн Африки та Близького Сходу. Тут же і розташовується штаб-квартира поліції Осло.