Від зіткнення поїздів під Москвою постраждали понад 30 осіб

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Неділя, 9 квітня 2017, 06:07

В результаті зіткнення пасажирського потяга і приміської електрички на заході Москви постраждали більше 30 осіб.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ, передає Укрінформ.

Зокрема, до медиків по допомогу звернулася 31 особа, 16 госпіталізовано, в тому числі локомотивна бригада пасажирського потяга та 2 контролера "електрички". Серед постраждалих один дитина, її стан стабільний. Майже 500 осіб були в потягах, що зіткнулися біля станції Кунцево-2 на заході Москви.

8 квітня о 22:16 машиніст приміського потяга Москва - Усово, помітивши на шляхах людину, застосував екстрене гальмування, проте за ним їхав пасажирський потяг Москва - Брест, машиніст якого також екстрено загальмував. Відстань виявилося недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. В результаті з рейок зійшли чотири вагони електрички і секція локомотива пасажирського поїзда, зараз рух зупинено в обох напрямках.

Теми: Росія
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