Вибух газу в п'ятиповерховому будинку в Таганрозі: 2 загиблих

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Неділя, 9 квітня 2017, 10:33

В результаті хлопка газу в п'ятиповерховому житловому будинку в Таганрозі (РФ) загинули двоє людей.

Про це повідомили в неділю "Інтерфаксу" в прес-службі ГУ МНС по Ростовській області.

Як повідомили агентству в прес-службі міністерства охорони здоров'я Ростовської області, в лікарні Таганрога перебувають також двоє постраждалих, їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

За попередніми даними, в одній з квартир п'ятиповерхового будинку стався хлопок побутового газу. Частково зруйновано чотири квартири на п'ятому поверсі, з багатоквартирного будинку евакуйовані мешканці.

"За уточненими даними, всього в 5-поверховому житловому будинку 80 квартир. В цілому з них евакуйовані 134 людини. При цьому 64 перебувають в пункті тимчасового розміщення, який організований в дитячому саду, а решта - у своїх родичів. Причини події встановлюються", - повідомили агентству в прес-службі Головного управління МНС по Ростовській області.

Теми: Росія
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