"Документ" знову не видає закордонні паспорти

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Неділя, 9 квітня 2017, 11:42

Державне підприємство "Документ" знову припинило оформленням та видачу закордонних паспортів.

Про це повідомив прес-секретар сервісного центру "Документ" Володимир Поліщук в ефірі каналу "112 Україна" в неділю.

За його словами, оформлення та видача закордонних паспортів здійснюються лише підрозділом Державної міграційної служби.

"У зв'язку з тим, що СБУ проводяться зараз слідчі дії, в минулий четвер після обіду робота з оформлення та видачі закордонних паспортів ДП "Документ" (це наші центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс"), а також центрами надання адміністративних послуг при райдержадміністраціях припинено. У п'ятницю до обіду ще вдалося якось поновити роботу, але все ж таки слідчі дії продовжуються, тому наразі керівництво Міграційної служби розмістило на своєму офіційному сайті інформацію про те, що поки що робота з видачі закордонних паспортів припинена", - сказав він.

Поліщук зазначив, що в Києві робота ДП "Документ" повинна відновитися у вівторок. Зараз спільно з управлінням спеціального зв'язку проводяться заходи щодо відновлення цієї роботи.

Після цього протягом тижня має бути відновлено видачу паспортів в інших регіонах.

"У вівторок є прогноз, що почнуть роботу центри надання адмінпослуг та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" (у Києві – ред.), і до наступного вівторка запрацюють всі центри обслуговування громадян в Україні, яких у нас зараз 26. Звичайно, центри надання адмінпослуг також будуть працювати. Почнеться відновлення роботи з Києва, потім решта великих міст, де теж дуже великий попит на закордонні паспорти, і далі менші міста", - розповів Поліщук.

Він також зазначив, що у п'ятницю до обіду в центрі "Паспортний сервіс" на бульварі Тараса Шевченка в Києві було майже втричі більше людей, ніж зазвичай.

Як повідомлялося, у четвер Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

За словами прес-секретаря "Документу" Володимира Поліщука, в рамках кримінального провадження СБУ вилучила деяке обладнання комунікаційної компанії, яка забезпечує спецзв'язок.

У свою чергу речник СБУ Олену Гітлянську зазначила, що дії співробітників спецслужби "не могли призвести до блокування видачі біометричних паспортів".

Зранку п'ятниці ДП "Документ" у повному обсязі відновило свою роботу.

Українська правда

Теми: паспорт
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