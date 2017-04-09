АТО: найгарячіше було на Маріупольському напрямку, на Луганському – майже "тиша"

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Неділя, 9 квітня 2017, 13:25

В зоні АТО найспокійніше в суботу було на Луганському напрямку, найбільше обстрілів – на Маріупольському.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"На Луганському напрямку вчора було найспокійніше. Ввечері противник здійснив 2 обстріли в Попаснянському та Станично-Луганському районі, важке озброєння при цьому не застосовувалося", - сказав він.

Разом з тим, на Донецькому напрямку відбулося 26 обстрілів, 4 з яких із важкого озброєння, на Маріупольському – 31 обстріл, 6 із важкого озброєння.

Мотузяник також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо бійців зазнали поранень.

Українська правда

Теми: АТО
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