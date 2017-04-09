Розвідка: бойовики обстрілюють власні позиції й звинувачують ЗСУ

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Неділя, 9 квітня 2017, 13:51

Українська розвідка заявляє, що бойовики продовжують застосувати практику обстрілу власних позицій з метою дискредитації сил АТО та створення "доказової бази" порушень ЗС України режиму припинення вогню.

"8 квітня військовослужбовцями одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ обстріляно сусідні позиції зі стрілецької зброї та здійснена доповідь про ведення снайперського вогню з боку сил АТО", - повідомляє Головне управління розвідки.

Також там повідомили, що триває робота комплексних комісій російського окупаційного командування у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

"При підготовці до роботи комісії 1 АК з озброєння начальниками служб 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), за вказівкою командира полку, підроблено акти на списання виявленої нестачі стрілецької зброї, боєприпасів, запасних частин до автомобільної техніки та акумуляторних батарей", - стверджують у розвідці.

Теми: розвідка
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