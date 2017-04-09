Апеляційний суд лишив у силі вирок екс-бійцю "Криму" за незаконне переміщення мігрантів

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Неділя, 9 квітня 2017, 14:05

Апеляційний суд Вінницької області відхилив скаргу кримчанина, екс-бійця добровольчого батальйону "Крим" Рідвана Абілєва й залишив у силі вирок суду першої інстанції – сім років позбавлення волі.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Абілєва Володимир Саушкін.

Він додав, що його клієнт, якого звинувачують в організації незаконного переміщення мігрантів через державний кордон України, має намір подавати касаційну скаргу на рішення суду.

Адвокат нагадав, що, на думку захисту, в процесі слідства була порушена підслідність – справу Абілева за рішенням прокуратури розслідувала Служба безпеки України, хоча, у відповідності до законодавства України справи про організацію незаконного перетину кордону належать до підслідності поліції.

Так само захист Абілєва вказував, що звинувачення базувалося на неякісному аудіозаписі допиту одного з громадян Росії, якого, на думку слідства, Абілєв переправив через українсько-польський кордон.

За словами адвоката, Абілєв залишається у слідчому ізоляторі Вінниці та знайомиться з матеріалами справи. Саушкін додав, що його підзахисного незабаром можуть відправити для відбування вироку до колонії з посиленими заходами безпеки в місті Літин (Вінницька область).

СБУ звинуватила 30-річного екс-бійця добровольчого батальйону "Крим" Рідвана Абілєва в організації незаконного переміщення мігрантів через державний кордон України. До оголошення вироку Абілєв перебував на волі під заставою у 121 тисячу гривень. Абілєв не має статусу учасника бойових дій, проте відомо, що він брав участь в АТО на території Донецької області.

Добровольчий батальйон "Крим", сформований із кримських татар, брав участь у бойових діях на сході України протягом 2014 – 2015 років, а потім був розформований.

Теми: Крим суд
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