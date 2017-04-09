Суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

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Неділя, 9 квітня 2017, 15:36

Суд в окупованому Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це 9 квітня в коментарі Крим.Реалії заявив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

"Всім (фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - КР) на місяць продовжили арешт. Судове засідання проходило одночасно по всіх затриманих, всі четверо обвинувачених перебували в клітці. Звинувачення представило якісь оперативні дані, що на території (материкової - КР) України ці люди визнані політв'язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підставою не відпускати їх, тому що Україна сприятиме переміщенню обвинувачених на свою територію", - заявив Курбедінов.

Адвокат додав, що "протягом трьох днів буде подана апеляційна скарга, після чого буде її розгляд у Верховному суді Криму".

Раніше повідомлялося, що суд проходив в закритому режимі і на нього не пустили нікого, крім адвокатів.

12 травня минулого року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.

Теми: Крим політв'язні
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