Бойовики порушують "тишу", б'ють з гранатометів та мінометів

384 перегляди
0
Неділя, 9 квітня 2017, 18:31

У неділю з початку доби бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 18 разів, українські військові дотримуються режиму "тиші" та у відповідь вогонь не відкривають.

Про це повідомили ввечері 9 квітня у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, у напрямку Маріуполя бойовики били з мінометів калібру 120мм та гранатометів по силах АТО біля Новотроїцького, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - по військовим ЗСУ біля Водяного.

Сили АТО біля Широкиного, Гнутового та Талаківки було обстріляно зі стрілецької зброї, по опорних пунктах під Новогригорівкою - з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО під Авдіївкою, з гранатометів різних систем - у напрямку Луганського та Зайцевого.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО поруч Новотошківки, з гранатометів - біля Кримського.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: найгарячіше було на Маріупольському напрямку, на Луганському – майже "тиша" 9 квітня 2017, 13:25
Кількість обстрілів в зоні АТО зросла, поранено 4 бійців ЗСУ 9 квітня 2017, 06:52
АТО: 18 обстрілів протягом дня 8 квітня 2017, 18:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики порушують "тишу", б'ють з гранатометів та мінометів
Супрун: В Україну доставили партію ліків для онкохворих дітей на 60 млн
Українців немає серед загиблих у Стокгольмі – МЗС
"Документ" знову не видає закордонні паспорти
Усі новини
Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд

Космос

7 "землеподібних" екзопланет виявились непридатними для життя