Бойовики порушують "тишу", б'ють з гранатометів та мінометів
У неділю з початку доби бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 18 разів, українські військові дотримуються режиму "тиші" та у відповідь вогонь не відкривають.
Про це повідомили ввечері 9 квітня у прес-центрі штабу АТО.
За даними штабу, у напрямку Маріуполя бойовики били з мінометів калібру 120мм та гранатометів по силах АТО біля Новотроїцького, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - по військовим ЗСУ біля Водяного.
Сили АТО біля Широкиного, Гнутового та Талаківки було обстріляно зі стрілецької зброї, по опорних пунктах під Новогригорівкою - з озброєння БМП.
На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО під Авдіївкою, з гранатометів різних систем - у напрямку Луганського та Зайцевого.
На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО поруч Новотошківки, з гранатометів - біля Кримського.
Українська правда
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