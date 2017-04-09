Бойовики порушують "тишу", б'ють з гранатометів та мінометів

У неділю з початку доби бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 18 разів, українські військові дотримуються режиму "тиші" та у відповідь вогонь не відкривають.

Про це повідомили ввечері 9 квітня у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, у напрямку Маріуполя бойовики били з мінометів калібру 120мм та гранатометів по силах АТО біля Новотроїцького, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - по військовим ЗСУ біля Водяного.

Сили АТО біля Широкиного, Гнутового та Талаківки було обстріляно зі стрілецької зброї, по опорних пунктах під Новогригорівкою - з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО під Авдіївкою, з гранатометів різних систем - у напрямку Луганського та Зайцевого.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО поруч Новотошківки, з гранатометів - біля Кримського.

Українська правда