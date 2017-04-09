Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає

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Неділя, 9 квітня 2017, 20:55

Громадян України серед постраждалих внаслідок вибухів у двох церквах у Єгипті немає. 

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України у Твіттері.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії", - йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що внаслідок вибуху у м.Танта, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих також немає.

Як відомо, внаслідок вибухів у церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи.  Через теракти  у країні оголошено триденну жалобу. Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"

Українська правда 

Теми: Єгипет вибух теракт МЗС
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