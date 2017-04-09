Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає

Громадян України серед постраждалих внаслідок вибухів у двох церквах у Єгипті немає.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України у Твіттері.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії", - йдеться у повідомленні.

Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в #Александрія,Єгипет. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017

Також зазначається, що внаслідок вибуху у м.Танта, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих також немає.

Вибух у церкві єгипет. м.Танта. Десятки загиблих і поранених. За попередн.інформацією, українців серед постражд.немає. pic.twitter.com/DhoMCdWo3S — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017

Як відомо, внаслідок вибухів у церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи. Через теракти у країні оголошено триденну жалобу. Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Українська правда