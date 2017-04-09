У Полтаві "замінували" міськраду, де другу добу протестують активісти

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Неділя, 9 квітня 2017, 21:54

У Полтаві невідомий повідомив про замінування будівлі Полтавської міської ради, у якій другу добу перебувають представники націоналістичних організацій та громади. 

Про це повідомив начальник відділу комунікацій управління Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

"На телефон колл-центру поліції "102" зателефонував анонім, який повідомив, що у приміщенні міськради Полтави знаходиться вибухівка. На місце події направлено слідчо-оперативну групу та відповідних фахівців", - повідомив Сулаєв.

Згодом він повідомив, що будівлю міськради перевірили вибухотехніки.

"Вибухівки не виявлено", - зазначив представник НП. 

Сулаєв додав, що біля будівлі мерії перебуває протестувальників і депутати міськради, які вимагають скликання позачергової сесії міськради, пишуть Українські новини

За словами Сулаєва, за минулі дні вночі невідомі "хотіли дезорієнтувати полтавську поліцію неправдивими викликами".

"Неодноразово на "102" вночі дзвонили невідомі, які повідомляли про масові бійки у різних частинах обласного центру. Усі виклики виявилися неправдивими" - заявив він і додав, що поліція сприймає такі дії невстановлених осіб як спеціальне відволікання правоохоронців від посиленого патрулювання міста після зіткнень 5 квітня.

Також Сулаєв повідомив, що ще одному фігуранту оголошено про підозру про вчинення злочину, пов'язаного із нанесенням тілесних ушкоджень учасникам мітингу у Полтаві 5 квітня.

У свою чергу голова Полтавської міської організації "Свободи", депутат міськради Юліан Матвійчук повідомив, що Олександра Терелу тимчасово відсторонено від виконання обов'язків голови поліції  м.Полтава. 
Як відомо, 5 квітня у Полтаві акція протесту проти забудови у центрі міста завершилася бійкою між учасниками акції і невідомими, які виступали на боці забудовника.  Внаслідок зіткнень постраждало 6 активістів, 2 з них з ножовими пораненнями були госпіталізовані.  

У поліції заявили, що особу, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження під час сутичок 5 квітня, затримано та повідомлено про підозру за ч.1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

З 6 квітня поліція Полтави перейшла на посилений режим несення служби та удвічі збільшила кількість патрулів на вулицях. Мітингувальники тимчасово перекривали рух транспорту у центральній частині міста та пікетували управління Нацполіції, вимагаючи відставки керівництва ГУНП та керівника поліції міста.

У мерії учасники акції організували "Штаб супротиву" та оголосили вимоги до місцевої влади. Кілька діб активісти перебувають у приміщенні міськради. 

 

Теми: Полтава поліція мітинги
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