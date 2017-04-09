Через вибухи в Єгипті на 3 місяці запровадять надзвичайний стан

1176 переглядів
0
Неділя, 9 квітня 2017, 23:11

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану на три місяці через теракти, які відбулися у церквах в Александрії та Танті. 

Про це 9 квітня повідомляє АР.

При цьому він звинуватив країни, які не назвав, у розпалюванні нестабільності в Єгипті,  та заявив, що "єгиптяни зірвали змови і зусилля країн та фашистських, терористичних організацій, які намагалися контролювати Єгипет".

Відповідно до конституції Єгипту, більшість у парламенті має проголосувати на підтримку запровадження надзвичайного стану.

Востаннє у країні проголошували надзвичайний стан після повалення президента Мохаммеда Мурсі, коли його прихильники організували масові демонстрації, що переросли в акти насилля. 

Як відомо, внаслідок вибухів у церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи.  

Через теракти  у країні оголошено триденну жалобу. Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"

Українська правда 

Теми: Єгипет теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає 9 квітня 2017, 20:55
Вибухи у Єгипті: 43 жертви, військових залучили до захисту інфраструктури 9 квітня 2017, 19:17
Другий за день вибух в Єгипті: двоє загиблих та 21 поранений 9 квітня 2017, 15:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає
Тіллерсон скасував зустріч із Путіним під час візиту до РФ - ЗМІ
Тарута заявив про створення нової партії
Бойовики порушують "тишу", б'ють з гранатометів та мінометів
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Мілані

8 фільмів квітня

"Уйти красиво", "Лунный свет", "Путешествие времени"...