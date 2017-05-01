Меркель обіцяє підтримку Саудівській Аравії в боротьбі з ІДІЛ

Канцлер ФРН Ангела Меркель відзначила хороші перспективи співпраці з Саудівською Аравією в ряді галузей, при цьому вказавши Ер-Ріяду на проблеми з дотриманням прав людини.

Про це вона заявила після зустрічі з королем Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом в портовому місті Джидда, пише DW.com.

Згадавши про прогрес у відносинах з Саудівською Аравією в питаннях військового співробітництва, канцлер ФРН тим, не менш, не обійшла увагою ситуацію з недостатнім дотриманням прав людини в цій країні. Про великий дефіцит в цій області вона заявила, зокрема, у зв'язку із застосуванням Ер-Ріядом страти, а також з арештом саудівського блогера Раіфа Бадаві.

У той же час німецький канцлер вказала на хороші перспективи для економічної співпраці обох країн. При цьому, за її словами, жорсткі установки Берліна для експорту озброєння не будуть порушені. Замість того, щоб постачати зброю, Німеччина має намір надавати військову допомогу в інший, менш спірній формі - Меркель послалася на укладену раніше угоду про навчання саудівських військових в Німеччині. Вона особливо відзначила роль Саудівської Аравії в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

Говорячи про операцію саудівської армії в охопленому громадянською війною Ємені, глава німецького уряду заявила про необхідність припинення авіаударів.

"Ми виступаємо за дипломатичне вирішення конфлікту. Ми не віримо, що у нього може бути військове рішення", - підкреслила Меркель.

У зв'язку з масивної реорганізацією економіки в Саудівській Аравії канцлер ФРН бачить великі можливості і для німецької промисловості.

"Саудівська Аравія дуже зацікавлена в тому, щоб німецька економіка внесла свій внесок", - зазначила вона