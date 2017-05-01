Жертвами ударів коаліції в Сирії і Іраку стали сотні мирних жителів

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Понеділок, 1 травня 2017, 02:23

У Сирії і Іраку жертвами ударів міжнародної коаліції, що воює проти ІДІЛ, з 2014 року стали не менше 352 мирних жителів.

Такі дані оприлюднені військовим відомством США 30 квітня, пише Радіо Свобода.

Західні агентства, однак, зазначають, що ці дані набагато менші за статистику втрат, яку ведуть незалежні групи. Так, спостережна група Airwars вказує, що жертвами авіаударів коаліції стали понад 3 тисячі цивільних осіб.

У Пентагоні заявили, що шкодують з приводу ненавмисних втрат серед мирних жителів і висловили глибоке співчуття сім'ям загиблих і їх близьким, які опинилися під ударами авіації союзників. У заяві військового відомства США говориться, що перед авіарейдами були здійснені "всі можливі запобіжні заходи", але, тим не менш, удари призвели до жертв.

США почали свою військову кампанію проти джихадистів в серпні 2014 року, після захоплення озброєними екстремістами великих територій в Іраку, включаючи друге за величиною місто цієї країни Мосул.

Теми: Сирія Ірак тероризм США
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