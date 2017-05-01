У Львові затримано понад 30 учасників масової бійки

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Понеділок, 1 травня 2017, 02:45

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту неподалік стадіону СКА, у Львові.  

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Конфлікт стався 30 квітня близько 14:45 на вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.   На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал Валерій Середа.  

 
lv.npu.gov.ua
 

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасниківконфлікту. У них вилучено заборонені предмети.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.    

Теми: Львів поліція
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