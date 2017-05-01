Трамп запросив Дутерте в Білий дім, Держдеп шокований

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Понеділок, 1 травня 2017, 05:52

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної бесіди запросив авторитарного лідера Філіппін Родріго Дутерте відвідати Вашингтон.

Про це пише The New York Times.

Як повідомили в адміністрації, під час "дружньої бесіди" Трамп запропонував президенту Філіппін, якого звинувачують в тому, що він розпорядився без суду вбивати підозрюваних у наркоторгівлі громадян країни, відвідати Білий дім.

Тепер адміністрація готується до лавини критики з боку правозахисних груп. Як повідомили виданню два високопоставлених чиновника, вони очікують, що Держдеп і Рада національної безпеки, яких ця новина застала зненацька, висловлять заперечення.

"По суті, схвалюючи кровопролитну боротьбу Дутерте з наркотиками, Трамп стає моральним співучасником наступних вбивств. Незважаючи на особливості його характеру, які це виключають, Трампу має бути соромно за себе", - заявив директор азіатського відділення Human Rights Watch Джон Сіфтон.

Чиновники в адміністрації повідомили, що дзвінок Дутерте був одним з багатьох дзвінків лідерам Південно-Східної Азії, здійснених Білим домом, щоб лідери цих країн не почувалися забутими через те, що Трамп зосередився на Китаї, Японії і напруженості в Північній Кореї. У неділю Трамп також говорив з прем'єр-міністрами Сінгапуру і Таїланду, які теж отримали запрошення в Білий дім.

В адміністрації відзначили, що Трамп хотів налагодити союз з Філіппінами для протистояння експансії Китаю в Південно-Китайському морі.

При цьому видання пише, що невідомо, чи отримає Дутерте візу в США, з огляду на звинувачення в порушенні прав людини.

Теми: Трамп США
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