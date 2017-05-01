Луценко: в суді над Януковичем буде дотримано всіх його прав

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що під час судового процесу за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді буде дотримано всіх прав підсудного.

Про це він заявив у відеозверненні щодо початку судового процесу "Україна проти Януковича", опублікованого в понеділок на сайті ГПУ.

"Цей суд буде докорінно відрізнятися від політичних судилищ часів Януковича, через які і я був змушений пройти в свій час. Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано всіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством", - сказав Луценко.

"Це не буде процесом помсти. Бо ми потребуємо справедливості, і хай торжествує закон", - додав він.

Разом з тим, Луценко назвав цей судовий процес безпрецедентним для України.

"Цей процес не лише про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використали як фіговий листок підписаний Януковичем документ для того, щоб окупувати український Крим, залити кров'ю український Донбас, спробувати поставити на коліна нашу державу", - зазначив генпрокурор.

За його словами, майбутнє судове рішення є дуже важливим не тільки з точки зору найвищої справедливості, але й як знак попередження всім, хто в майбутньому насмілиться стати на шлях державної зради.

Як повідомлялося, заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді має розпочатися 4 травня.

Янукович із родиною утік наприкінці лютого 2014 року до Росії, де переховується від кримінальної відповідальності у справах щодо убивств на Майдані, державної зради та зловживання владою.

28 квітня у Януковича конфіскували 1,5 мільярди доларів, які зберігалися на заблокованих рахунках в Ощадбанку.

Їх планують витратити на посилення силового блоку України, соціальні потреби військових та інших верств населення.

Українська правда