На Миколаївщині затримали чоловіка з тротиловими шашками

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Понеділок, 1 травня 2017, 12:16

На Миколаївщині при огляді автотранспорту затримали громадянина, який перевозив тротилові шашки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко в ефірі каналу "112 Україна".

"Сьогодні зранку при огляді автотранспорту, що перебувався, була затримана людина, в якої були тротилові шашки та інше. Якби все це спрацювало, було б до 50 осіб, які могли б загинути", - сказав він.

За словами Савченка, зараз стосовно цієї людини проводяться слідчі дії.

"Це говорить про те, що план, який сьогодні є – встановлені блокпости, встановлений режим – дає свою користь. Він направлений на зберігання спокою і безпеки громадян", - зазначив голова ОДА.

Разом з тим, він уточнив, що рішення міськради Миколаєва про заборону масових акцій 1 і 2 травня має рекомендаційний характер, оскільки заборонити акції може тільки суд. І деякі акції в місті все ж були проведені.

"У нас традиційно в ці свята обов'язково збираються деякі політичні партії, які висловлюють свою позицію стосовно уряду, депутатів та деяких законопроектів. Так і сьогодні зібралося декілька політичних сил, які зробити звернення до уряду. Все проходить спокійно, ніяких проблем немає", - сказав Савченко.

Як повідомлялося раніше, на Миколаївщині напередодні травневих свят посилили заходи безпеки та встановили блокпости.

Українська правда

Теми: Миколаївська область
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