У Харкові першотравнева демонстрація не обійшлася без бійки

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Понеділок, 1 травня 2017, 14:17

У Харкові на площі Конституції стався конфлікт між проукраїнським активістом і учасником першотравневої демонстрації.

Як повідомляє місцеве видання StudMedia, на демонстрацію в понеділок зібралося близько сотні людей похилого віку.

Вони скандували гасла "Мир! Труд! Май!" і "Слава Труду". Також у присутніх були плакати з гаслами проти проведення АТО і проти НАТО. Зібравшись біля входу в Історичний музей, вони висунулися ходою до монумента першої харківської маївки.

"Відразу ж після старту ходи стався конфлікт між проукраїнським активістом і учасником демонстрації: учасник викрикував антиукраїнські гасла, у відповідь на що проукраїнський активіст порвав його плакат. Учасник демонстрації вдарив патріота по голові, і був затриманий співробітниками поліції", - пише видання.

Відзначається також, що під час ходи демонстрантів супроводжували проукраїнські активісти, які намагалися перекричати їх патріотичними гаслами.

Біля самого монумента проукраїнські активісти спочатку заблокували прохід до пам'ятника, проте пізніше дозволили демонстрантам покласти квіти, за умови що це буде зроблено під державними прапорами.

Як повідомлялося, раніше конфлікти під час першотравневих демонстрацій відбулися у Вінниці та Херсоні.

Теми: Харків
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