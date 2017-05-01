Харків: лідерові партії бризнули в обличчя з балончика

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Понеділок, 1 травня 2017, 14:34

У Харкові в понеділок невідомий бризнув з балончика в обличчя лідерові однієї з політичних партій.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківщини, інцидент трапився в Холодногірському районі міста на Лопанській набережній 2/2.

На номер 102 близько 10:25 надійшов виклик про те, що невідомий підбіг до лідера однієї з політичних партій та бризнув із балончику в обличчя. Патрульні поліцейські, які прибули на місце, викликали швидку та опитали постраждалого.

Лікарі надали постраждалому допомогу. Чоловік написав заяву, яку передали до Холодногірського відділу поліції.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції. Обставини події та особи, причетні до неї, встановлюються.

Як повідомлялося, в понеділок у Харкові також стався конфлікт між проукраїнським активістом і учасником першотравневої демонстрації.

Теми: Харків
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