Для безпеки 1 та 2 травня в Одесі працюватимуть три тисячі правоохоронців
Безпеку в Одесі 1 та 2 травня забезпечуватимуть понад три тисяч правоохоронців Нацполіції та Нацгвардії.
Про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, повідомляє прес-служба відомства.
На Куликовому полі було проведено інструктаж керівників і командирів підрозділів, які забезпечуватимуть правопорядок.
"Основні задачі перед правоохоронцями – забезпечення безпеки громадян, не допущення будь-яких провокацій, конфліктів, сутичок, вчинення терористичних атак", - зазначив Яровий.
Наразі працівники НП та НГ орієнтовані у першу чергу на превентивні заходи, в Одесу стягнуто спецпідрозділи поліції особливого призначення та патрульні екіпажі з інших регіонів, зазначили в МВС.
Як відомо, з 29 квітня в Одесі правоохоронці почали працювати у посиленому режимі.
Українська правда
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