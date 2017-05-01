До України прибуло близько 200 учасників "Євробачення"

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Понеділок, 1 травня 2017, 16:18

До України прибули вже близько 200 учасників конкурсу "Євробачення" з майже 20 країн.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, її співробітники інтенсивно проводять заходи щодо оформлення учасників пісенного конкурсу на державному кордоні.

Протягом трьох діб в Україну прибуло понад 200 учасників та членів команд конкурсу із майже 20 країн світу.

Найбільше учасників прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" та "Київ". Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску "Платонове", що на Одещині.

Як повідомлялося, передбачається, що основними пунктами пропуску під час пропуску учасників та гостей "Євробачення", будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70% від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% користуватимуться автомобільними пунктами пропуску. Ще 10% гостей та учасників конкурсу очікується на залізничних напрямках.

Теми: Євробачення
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