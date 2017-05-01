27 пасажирів рейсу Москва-Бангкок отримали травми через турбулентність

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Понеділок, 1 травня 2017, 16:50

27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми в результаті попадання лайнера в зону турбулентності на підльоті до Бангкоку.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Таїланду.

Відзначається, що у 23 постраждалих - російські паспорти.

"Серйозних травм, що вимагають оперативного хірургічного втручання, зазнали три людини, у двох з них - множинні переломи ніг, у одного - ребер", - зазначає джерело.

У решти постраждалих - забої. 10 осіб вже виписано, іншим продовжують надавати медичну допомогу в лікарнях Таїланду.

Разом з тим посольство Росії в Бангкоку повідомило про 24 постраждалих росіян і трьох підданих Таїланду.

"У лікарні залишаються 15 росіян, чотирьом з них потрібна була операція", - повідомили у дипмісії.

Згодом ІФ повідомив з посиланням на дані "Аерофлоту", що лікарі не діагностували у пасажирів рейсу Москва - Бангкок травм, що становлять загрозу життю.

"Літак благополучно здійснив посадку в аеропорту "Суварнапхум" о 3:38 за московським часом. На борту перебували 313 пасажирів, 25 з них були направлені до лікарень Бангкока", - зазначено у повідомленні.

Теми: Росія авіа
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