Двоє учасників сутичок у Херсоні отримали ушкодження - поліція

У Херсоні внаслідок сутичок під час масових заходів дві особи отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Херсонської області.

"До Херсонського відділу поліції звернулися два чоловіка із заявами про отримання тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація – ст.125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження", - зазначено у повідомленні.

За даними НП, ушкодження чоловіки отримали внаслідок сутичок на масових заходах у місті.

"О 9:30 на площі біля обласного драмтеатру відбувся мітинг, у якому взяли участь понад 100 осіб, ще один мітинг пройшов у парку Слави. На заході були присутні близько 300 осіб. Під час проведення першого заходу відбулась спроба відібрати червоний прапор у мітингуючого. Поліцейські на місці припинили конфлікт. Під час другого заходу стався словесний конфлікт, який переріс у декілька сутичок. Вони були локалізовані працівниками поліції", - повідомили в НП.

Декілька громадян доставили до поліції. Проводяться заходи для встановлення обставин події.

Також до поліції надійшла інформація про те, що невідомі громадяни розбили вікна та закидали димовими шашками приміщення офісу політичної партії. Ніхто з громадян не постраждав. Попередня правова кваліфікація – ст.296 ККУ "Хуліганство".

"До чергової частини поліції надійшли повідомлення з обласних управлінь ДСНС та СБУ шодо отримання електронних листів про замінування торгівельно-розважального центру "Фабрика" та автомобілю поблизу іншого ТЦ. На місці проводилася евакуація громадян. В ході перевірки інформація не підтвердилась, вибухові пристрої та підозрілі предмети виявлено не було", - повідомили у поліції.

Відомості за даними фактами внесено до кримінальних проваджень за ст. 259 КК України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

Українська правда