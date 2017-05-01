Бойовики гатять по Мар'їнці, поранено двох цивільних
Бойовики обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, поранено двох місцевих мешканців.
Про це ввечері 1 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.
"Сьогодні ввечері бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу в районі вул. Поліграфічної отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 і 1973 року народження", - повідомив Аброськін.
Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що 1 травня бойовики 25 разів відкривав вогонь по силах АТО, 5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
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