Бойовики гатять по Мар'їнці, поранено двох цивільних

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Понеділок, 1 травня 2017, 21:06

Бойовики обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, поранено двох місцевих мешканців. 

Про це ввечері 1 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін. 

"Сьогодні ввечері бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу в районі вул. Поліграфічної отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 і 1973 року народження", - повідомив Аброськін.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що 1 травня бойовики 25 разів відкривав вогонь по силах АТО,  5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Теми: АТО Донбас жертви
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