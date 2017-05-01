Гройсман заявив, що зарплати в Україні ростуть швидше за ціни

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Понеділок, 1 травня 2017, 21:33

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зростання зарплат в Україні випереджає зростання цін.

Про це глава уряду повідомив 1 травня. 

"За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні у березні 2017-го становила 6 752 грн. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого", - зазначив він.

"Таке зростання цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%.  В цілому маємо зростання доходів українців на понад 37%. Враховуючи, що показник інфляції за цей період становив біля 15%, можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає ріст цін", - заявив прем'єр.

 

Теми: Гройсман зарплати інфляція
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