В Одесі затримали українця за збут зброї в ОРДО

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Понеділок, 1 травня 2017, 21:58

В Одесі поліція затримала громадянина України, який налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї в ОРДО. 

Про це 1 травня повідомили у прес-службі поліції Одеської області. 

"Зловмисника було викрито під час незаконного продажу зброї 1 травня. У нього вилучено гроші", - повідомили у поліції. 

За даними НП, у листопаді 2016 року до Подільського відділу поліції надійшла інформація про громадянина України, який може бути причетний до організації незаконного збуту зброї з ОРДО: чоловік періодично відвідував Донецьк і налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї.

У понеділок під час проведення санкціонованої оперативної закупки зловмисника було затримано за ст. 208 КПК України.

 
 

Дані про подію внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Теми: "ДНР" зброя Одеса
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