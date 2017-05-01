Білий дім: Обставини для зустрічі лідерів США і КНДР не є сприятливими

Обставини для зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина наразі не є сприятливими.

Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер, пише Радіо Свобода.

Як зазначив Спайсер, у близькому майбутньому він не бачить можливостей для зустрічі двох лідерів.

За його словами, Кім має продемонструвати "добру волю".

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.