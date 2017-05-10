Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі

1095 переглядів
0
Середа, 10 травня 2017, 01:08

Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.

"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.

Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.

Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії 9 травня 2017, 20:57
Макрона і Клінтон атакували одні і ті ж хакери, пов'язані з РФ 9 травня 2017, 06:56
Макрон пообіцяв Трампу захищати кліматичну угоду 9 травня 2017, 06:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Дніпрі призначили службове розслідування дій поліції 9 травня
Визначені перші 10 фіналістів Євробачення-2017
ОБСЄ: Бойовики на Луганщині застосували "Град"
З 10 травня функції голови НБУ виконуватиме заступник Гонтаревої - Луценко
Усі новини
Гастро-новини

Нові заклади Одеси

Лайфхак

Як прожити тиждень без сміття