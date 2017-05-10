Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі
Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.
Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.
"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.
Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.
Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.
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