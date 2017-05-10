Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі

Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.

"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.

Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.

Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.