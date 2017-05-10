У Дніпрі призначили службове розслідування дій поліції 9 травня

У Дніпрі керівник головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня Перемоги 9 травня.

Про це повідомив на брифінгу начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило, передає "Радіо Свобода".

"Ми нічого приховувати не збираємось, є фото, є відео, є розстановка особистого складу. Результати службового розслідування покажуть, чи гідно вела себе поліція, чи правильно застосовувала спеціальні засоби", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про перевищення службових повноважень співробітниками поліції під час затримання групи юнаків в центрі міста.

Бідило також повідомив, що в Дніпрі під час масових заходів у цей день поліція вилучила чотири ножа, три одиниці травматичної зброї, одну одиницю газової зброї, шість газових балончиків, балаклави і т.п., а також у одного з учасників заходу була вилучена каністра з хімічною сумішшю "зі специфічним запахом".

За його словами, зараз триває експертиза змісту вилученої 10-літрової ємності.

Він додав, що каністру, а також ніж, газовий балончик і дві балаклави поліція вилучила саме у затриманих в центрі міста юнаків.

"Ідучи на захід із таким арсеналом, люди не прийшли покладати квіти. Можливо, були інші цілі. Їм було запропоновано показати поклажу в рюкзаках, на це в нас є право, передбачене законом України "Про поліцію". Нам було відмовлено, чим були порушені законні вимоги співробітників поліції, тому вони були затримані, доправлені до райвідділу, де встановлені їхні особи, після цього їх було відпущено", - сказав Бідило.

Нагадаємо, в місті Дніпро 9 травня сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.