Китай заявив про успішне випробування ракет нового типу

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Середа, 10 травня 2017, 02:18

Китай провів випробування ракет нового типу в Бохайській затоці

Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на Міністерство національної оборони Китаю.

"Випробування було проведено відповідно до щорічного плану навчань для підвищення бойових навичок військ і їх здатності справлятися з загрозами національній безпеці", - йдеться в заяві.

Відзначається, що випробування було успішним.                                

При цьому точна дата проведення випробування не називається.

Теми: Китай
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