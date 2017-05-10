Китай заявив про успішне випробування ракет нового типу
Китай провів випробування ракет нового типу в Бохайській затоці
Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на Міністерство національної оборони Китаю.
"Випробування було проведено відповідно до щорічного плану навчань для підвищення бойових навичок військ і їх здатності справлятися з загрозами національній безпеці", - йдеться в заяві.
Відзначається, що випробування було успішним.
При цьому точна дата проведення випробування не називається.
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