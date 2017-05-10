США попереджали Францію про кібератаки РФ
Чільний посадовець військового кіберкомандування США повідомив, що Вашингтон попереджав представників Франції про те, що підтримувані Росією хакери можуть проникнути до французьких комп'ютерних мереж.
Як заявив на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату Конгресу США адмірал Майк Роджерз, американські чиновники співпрацювали з німецькими колегами, щоб передати ці дані належним французьким органам.
Як повідомлялося, хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю, 5 травня, більшу частину електронних листів штабу тодішнього кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.
WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона, там дев'ять разів згадується ім'я співробітника компанії РФ.
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