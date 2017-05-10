Доба в АТО: Бойовики били 70 разів, один військовий ЗСУ загинув

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Середа, 10 травня 2017, 06:47

За минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських сил. В результаті один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів бойовики накривали позиції ЗСУ біля Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти били по опорних пунктах поблизу Авдіївки.

По силах АТО в Троїцькому та Новгородському терористи стріляли з мінометів 82 мм калібру. Гранатомети різних систем вони застосовували в районі Кам'янки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях неподалік Зайцевого. Сили АТО в Миронівському та Луганському були обстріляні з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приморському напрямку з 120 мм мінометів і протитанкових гранатометів бойовики накривали вогнем морських піхотинців поблизу Павлопіля і Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного терористи били з озброєння танка, мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм сепаратисти обстрілювали ЗСУ в Лебединському і Новотроїцькому, а по українських силах в Мар'їнці били з 82 мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети - поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти біля Гранітного і Богданівки. В районі Павлопіля активізувалися снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Новотошківки. 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси і гранатомети різних систем терористи застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського.

Українські сили в Новоолександрівці сепаратисти обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а в Новозванівці - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів бойовики відкривали вогонь по українських силах біля Валуйського, а зі стрілецької зброї - біля Станиці Луганської.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - повідомили в штабі.

Теми: АТО Збройні сили
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