Луценко: 8 "тітушок" затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі

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Середа, 10 травня 2017, 08:49

У Дніпрі під час урочистостей 9 травня молодики за гроші напали на учасників АТО, 8 осіб правоохоронці затримали.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook 10 травня, коментуючи події в Дніпрі.

"Вчора 8 ідентифікованих "тітушок", що напали на учасників АТО, були затримані, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування "тітушок", – заявляє він.

"Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з "тітушками". За це також будуть відповідати", – запевняє генпрокурор.

На думку Луценка, "прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги".

Як відомо, 9 травня у місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Теми: Дніпро акції поліція
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Коментарі — 2
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IP: 212.90.190.---Nanik10.05.2017 09:24
за 3 года после Майдана такого понятия как титушки вообще не должно быть,ладно бюджет пилите,но сепару Вилкулу разрешать руками титушки бить атошников это нонсенс Юрий Витальевич,глава полиции Днепра должен идти под суд!!!
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IP: 194.44.228.---shw-ve10.05.2017 09:03
Луценко:
На думку Луценка, "прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги".
То виявляється, в цьому фашистсько-рашистскому шабаші винні патріоти, які не прийшли святкувати знищення 30-35 млн. солдатів радянської армії? Не Порошенко, не Аваков, не Луценко, а патріоти!
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