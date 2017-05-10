В Україні знову заморозки й холод, але висока ймовірність пожеж
11 травня у більшості областей України на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі заморозки 0-5°.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
При цьому 10-12 травня у центральних (крім Вінницької), Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).
Загалом тиждень прогнозують прохолодним і переважно дощовим.
У п’ятницю трохи потеплішає – найтепліше буде на Закарпатті та на півдні, без опадів буде лише на сході й південному сході.
Субота буде переважно дощова, 20-21° тепла – теж лише на Закарпатті, Херсонщині й Миколаївщині.
У неділю лише на півдні позначка на термометрі може перевищити 20°, дощі по всій країні.
У Києві та області також можливі дощі й грози впродовж тижня. Станом на 9 ранку середи, 10 травня, синоптики оцінюють температура повітря на 4.9°.
Середня місячна температура повітря в Україні у травні, за прогнозами, становитиме 13-17°, у гірських районах 7-12°.
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