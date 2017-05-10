Amnesty International закликає Україну обирати нового омбудсмена чесно

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Середа, 10 травня 2017, 10:37

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає Верховну Раду призначити відкритий конкурс на посаду уповноваженого з прав людини.

Про це йдеться в заяві організації, передають "Українські новини".

"Ми вимагаємо гарантувати відповідність кандидатів професійним стандартам і їх незалежність від впливу партійних інтересів. Це стане можливим тільки шляхом проведення відкритого висування й обговорення кандидатів із залученням у процес відбору представників громадянського суспільства", - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

За її словами, інакше є великий ризик, що цю відповідальну посаду отримає людина, для якої захист партійних інтересів або інтересів окремих осіб буде вище, ніж захист прав людини.

Організація вважає, що кандидати на посаду омбудсмена мають відповідати низці критеріїв, зокрема, мати глибокі знання міжнародних стандартів прав людини, тривалий досвід правозахисної роботи й бути незалежними від будь-яких політичних сил.

Як відомо, 28 квітня завершився п'ятирічний строк повноважень омбудсмена України Валерії Лутковської.

Теми: права людини Верховна Рада
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