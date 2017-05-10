Адвокати екс-бійців "Торнадо" оскаржили вирок

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Середа, 10 травня 2017, 11:12

Захист засуджених колишніх бійців спецроти міліції "Торнадо" оскаржила вирок.

Про це "Українським новинам" повідомив адвокат Володимир Якимов.

"Апеляція була подана 5 травня. Ми просимо Апеляційний суд скасувати вирок Оболонського райсуду і виправдати "торнадівців", – сказав адвокат.

За його словами, апеляційну скаргу підписали 11 з 12 засуджених екс-бійців.

Щодо рішення з даного питання "торнадівця" Юрія Шевченка, засудженого до умовного терміну, адвокат не має інформації.

Якимів зазначив, що 8 засуджених колишніх бійців наразі знаходяться в Київському (Лук'янівському) слідчому ізоляторі.

Як відомо, 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив 8 колишніх бійців роти міліції "Торнадо" до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років і ще чотирьох – до 5 років умовно.

Командир роти Руслан Онищенко засуджений до 11 років в'язниці, його заступник Микола Цукур – до 9 років в'язниці, до 10 років ув'язнення засуджено білоруса Данила Ляшука.

"Торнадівцю" Іллі Холоду суд дав 9,5 років в'язниці, Анатолію Пломадялі – 8, Максиму Глібову, Микиті Кусту, Борису Гульчуку – 9 років.

У той же час суд засудив до умовного терміну і ухвалив відпустити з-під варти Романа Івашова, Андрія Демчука та Микиту Свиридівського.

Їх засуджено до 5 років з відстрочкою на 2 роки.

Також умовний термін отримав Юрій Шевченко – 5 років з відстрочкою 3 роки.

"Торнадівці" визнані винними у викраденні людей, автотранспорту, тортурах, задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, незаконному проникненні в житло та інших злочинах.

При цьому з усіх підсудних суд зняв звинувачення в створенні злочинної організації.

Теми: суд МВС
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