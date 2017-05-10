Призначено в.о. глави поліції Дніпропетровщини
Виконувати обов’язки очільника поліції Дніпропетровській області з питань охорони громадської безпеки буде Володимир Богоніс.
Про це 10 травня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, інформує прес-служба МВС.
"Відсьогодні виконуючим обов’язки керівника поліції у Дніпропетровській області по громадській безпеці моїм наказом буде призначений керівник патрульної поліції міста Дніпра Володимир Богоніс. Наказ вступає в силу з 10-ї години ранку", – зазначив він.
Коментуючи інциденти в Дніпрі на 9 травня, перший заступник глави МВС Сергій Яровий у свою чергу зазначив, що керівники поліції у Дніпропетровській області показали абсолютну неспроможність керувати ситуацією.
"Ви не розумієте завдань, які стоять перед державою. Ви абсолютно не впоралися зі своєю роботою. "Договорняки", які були 2 травня три роки тому, – ми бачили, чим все це закінчилось. І по аналогічному шляху ви пішли. Ваша роль у цій ситуації була нульова. Абсолютне неволодіння обстановкою", – наголосив він.
Як повідомлялося, 10 травня глава МВС підписав накази про звільнення з поліції начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.
Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.
За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.
Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.
Українська правда
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