Військового "перевертня" затримали на Донеччині

Військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів ЗСУ, який раніше воював на боці терористів, затримала на Донеччині Служба безпеки України.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисник, який мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані, приєднався до терористичної організації "ДНР" у липні 2014 року. Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ.

У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання.

Як вказує СБУ, він пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська "Терек" та "Урал".

Воював під Дебальцевим. Навесні 2015 року терорист виїхав до Росії, де проживає його сестра. Щоб потрапити до РФ, скористався посвідченням учасника так званого "ополчення ДНР" за підписом терориста Стрєлкова.

"Через скрутне фінансове становище навесні 2016 року бойовик вирішив повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. Його було направлено до одного з підрозділів, що бере участь у проведенні антитерористичної операції, та затримано співробітниками Служби безпеки України", - сказано у повідомленні СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Українська правда