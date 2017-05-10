НАБУ просить 12 років в'язниці для двох податківців Києва

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Середа, 10 травня 2017, 13:01

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання 36 тисяч доларів США неправомірної вигоди та одержання її частини двома податківцями Києва та адвокатом-посередником.

Про це у середу повідомляє прес-служба НАБУ.

Вказується, що обвинувальний акт стосовно вказаних осіб за статтями "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та "Зловживання впливом" скеровано до суду і у разі набрання чинності обвинувального вироку суду їм може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За версією слідства, начальник Слідчого управління фінансових розслідувань та старший слідчий цього ж управління Державної податкової інспекції ГУ ДФС одного з районів столиці разом із адвокатом вимагали хабар 36 тисяч доларів США та отримали її частину (10 тис. дол. США) від громадянина за сприяння у поверненні йому вилученого майна.

Детективи НАБУ внесли відомості про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 березня 2016 року.

Як відомо, податківців одного з районів Києва та адвоката-посередника затримали 27 липня 2016 року за результатами низки обшуків, здійснених детективами НАБУ спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Українська правда

Теми: податки НАБУ хабар
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