Савченко написала лист Макрону

Народний депутат України Надія Савченко просить новообраного президента Франції Еммануеля Макрона посилити санкції для Росії та допомогти зі звільненням українців із російських в’язниць.

Про це йдеться в листі українського парламентаря до переможця другого туру президентських виборів у Франції, який оприлюднено на Facebook-сторінці Надії Савченко.

"Хочу привітати увесь французький народ зі зробленим вибором та прошу Вас як людину, яка зайняла цей високоповажний пост, зробити все від Вас залежне щодо міжнародної підтримки та захисту територіальної цілісності України", – зазначила вона.

На думку Савченко, "Франція як країна, яка стоїть на захисту західноєвропейських цінностей у всьому світі і грає ключову роль у Нормандському форматі, не може залишатись байдужою до грубого порушення міжнародного права та територій інших країн, яке вже четвертий рік демонструє Російська Федерація в Україні та Сирії".

Вона зазначила, що політика м'якого стримування агресора та принцип невтручання на початку Другої світової війни "призвели до катастрофи світового масштабу".

"Звертаюсь до Вас із проханням щодо збереження та навіть посилення санкцій проти країни-агресора – Російській Федерації, тому що влада цієї країна розуміє лише силу та рішучість, якої Вам і Вашому народові не бракує", – написала Савченко Макрону.

На її думку, посилення міжнародної, технічної та військової підтримки України "допоможе країнам Європейського Союзу припинити та, в подальшому, стримувати втручання російської влади у внутрішню та зовнішню політику сусідніх держав".

"Також прошу більш рішучих дій французьких політиків стосовно звільнення українських заручників із в'язниць Російської Федерації. Я у великому боргу перед суспільством всього світу за моє звільнення, тому роблю все для повернення українців живими додому, адже життя людини – це найвища цінність", – додала Савченко.

Надія Савченко написала лист Емануелю Макрону Fb Савченко

Вона подякувала Франції за підтримку України, особливо під час війни.

"Буду дуже вдячна, якщо Ви дасте роз'яснення українському народу та всьому світу щодо кроків майбутньої Адміністрації президента Франції з цих питань", – написала Савченко наступному лідеру французів.

Олена Рощенко, УП