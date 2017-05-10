ГПУ вирішила заочно розслідувати справу сепаратиста Клінчаєва

Генеральна прокуратура просить суд дозволити спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваного екс-депутата Луганської обласної ради.

Про повідомляє прес-служба ГПУ.

За інформацією "Української правди", йдеться про Арсена Клінчаєва, що підозрюється в сепаратизмі.

Як зазначили в Генпрокуратурі, у березні 2014 року, тоді ще у якості депутата, він робив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу в Україні та брав участь у захопленні будівлі Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що Клінчаєву інкримінують злочини за статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу.

Цю справу зараз розслідує Служба безпеки України.

Арсен Клінчаєв

Як відомо, 20 травня 2016 року Межівський районний суд Дніпропетровської області повторно повернув Генеральній прокуратурі обвинувальний акт проти депутата Луганської обласної ради Арсена Клінчаєва, підозрюваного в сепаратизмі.

Суд вирішив, що прокурор в обвинувальному акті не конкретизував, як саме Клінчаєв допомагав захоплювати будівлю і виламувати двері. Також суд вирішив, що Клінчаєв не був належним чином поінформований про пред'явлення йому звинувачень.

У березні 2014 року Шевченківський районний суд Києва заарештував Клінчаєва, але потім відпустив його під домашній арешт. Пізніше сепаратиста бачили на київському пляжі, де він смажив шашлики.

Клінчаєв відпочиває у Києві. Фото: Подробности

Зараз екс-депутат перебуває в розшуку СБУ.

Українська правда