Філатов: У Дніпрі масовий вандалізм, поліція корумпована

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Середа, 10 травня 2017, 13:14

Мер Дніпра Борис Філатов заявляє, що в місті провалено оперативну роботу, і він залишився один на один з боротьбою проти дестабілізації в місті.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Філатов заявив, що обстановку в Дніпрі намагаються розхитати вже два роки. При цьому, за словами мера, йому ніхто не допомагає в боротьбі проти дестабілізації.

"Дніпро качають. Уже два роки. І два роки я відбиваюся по всіх фронтах. Сам. І мені ніхто особливо не допомагає. Ні, ні, всі дуже ввічливі і навіть висловлюють співчуття. Але ось тільки допомоги ніякої", - написав Філатов.

Він заявив, що поліція в місті повністю корумпована.

"Поліція корумпована, прокуратура зайнята, а у СБУ важливіші справи. Повторюю вкотре. До сих пір не знайдено і не покарано жодного злочинця", - обурений мер Дніпра.

Він вважає, що повністю провалено всю оперативну роботу. "У місті масовий вандалізм, розкрадання ліфтових і телефонних кабелів, люків і лівневок", - написав він.

"В результаті, якщо в минулому році місцева поліція отримала з міського бюджету 13 мільйонів гривень допомоги, то в цьому році - ні копійки. Я не збираюся годувати саботажників і шахраїв", - підсумував Філатов.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено.

Українська правда

Теми: Дніпро
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