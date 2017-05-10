У Дніпрі 12 "тітушок" перебувають в райвідділах – Луценко

У райвідділі Дніпра перебувають 12 "тітушок", затриманих під час сутичок з учасниками АТО 9 травня.

Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи свій допис у Facebook, відповів міському голові Дніпра Борису Філатову.

"Борис, в райвідділі фізично знаходяться 12 тітушок. Одному вже вручено підозру. Іншим це зроблять у відведені законом 72 години", - написав Луценко.

"Час іде, слідство працює. Не виключаю, що буде ще більше", - додав генпрокурор.

Раніше Луценко повідомляв про 8 затриманих тітушок у Дніпрі.

Як відомо, 9 травня у місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда