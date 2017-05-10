У Миколаєві побилися афганці, представники "Азова" й бійці АТО

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Середа, 10 травня 2017, 14:39

У Миколаєві сталася бійка між воїнами-афганцями та представниками нацкорпусу "Азов" й учасниками АТО.

Про це повідомляє 10 травня "Укрінформ".

За словами кореспондента видання, на місце інциденту прибула поліція та два автобуси зі спецпризначенцями.

"Ми прийшли до афганців поспілкуватися щодо вчорашнього інциденту під час святкування Дня перемоги. Але розмови не вийшло. Вони повели себе агресивно, взяли палиці, кийки і спровокували бійку", – зазначив представник "Азова" Денис Янтар.

У результаті бійки постраждало кілька осіб з обох сторін – їм викликали швидку.

 
ник вести

Як повідомлялось, у Миколаєві під час святкування 9 травня відбулася сутичка між громадськими активістами і воїнами-афганцями та ветеранами МВС, які організували свою святкову ходу.

Активістам не сподобалося те, що в колоні були люди з комуністичною символікою та георгіївськими хрестами на грудях. Конфлікт швидко припинила поліція.

Згодом стало відомо, що у результаті інциденту двом учасникам АТО спричинено серйозні поранення. В одного зламана рука, у другого – ребро, також у нього струс мозку.

Голова Миколаївської філії громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський пообіцяв серйозну розмову з афганцями.

Теми: Миколаїв
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IP: 46.133.166.---neham10.05.2017 15:31
Що за ватні афганці ? Мало того що гинули за чужу країну то і дальше служать рашні , придурки.
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