Проти поліцейських Дніпра порушили провадження за перевищення влади

Прокуратура Дніпропетровщини розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення влади службовими особами поліції області.

Про це повідомляє ГПУ.

Йдеться про ч. 2 ст. 365 КК України, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, під час проведення святкових заходів у Дніпрі 9 травня 2017 року.

Зазначене кримінальне провадження об’єднано з іншими кримінальними провадженнями, зареєстрованими за фактами вчинення хуліганських дій, масових заворушень та спричинення тілесних ушкоджень депутату обласної ради 9 травня 2017 року (ст. 296, 294 та 350 КК України).

"Наразі перевіряються всі версії, зокрема встановлюються організатори вчинення вказаного кримінального правопорушення, особи, які безпосередньо наймали тітушок, а також джерела фінансування тощо", - зазначив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар у коментарі для представників ЗМІ.

Стан розслідування вказаного злочину перебуває на контролі керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

"Слідство за фактом перевищення службових повноважень розпочато, і буде надана юридична оцінка кожній дії працівників поліції, зокрема керівників, які були задіяні в охороні безпеки під час проведення вказаних масових заходів", - зазначив він.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено.

Українська правда