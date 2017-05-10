Главу Укравтодору викликали в Сейм Польщі у справі фінансової піраміди

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Середа, 10 травня 2017, 15:53
глава Укравтодору Славомір Новак

Колишній урядовець Польщі та нинішній глава Укравтодору Славомір Новак прибуде 23 травня на засідання слідчої комісії Сейму у справі створення і функціювання фінансової піраміди Amber Gold у Гданську.

Про це Новак заявив у коментарі RMF.FM, пише Укрінформ.

"Маю намір з'явитися на засіданні. У відповідності до закону розповім усе, що хотітиме знати комісія", - повідомив Новак.

Він також зазначив, що час заслуховування перед комісією є для нього незручним, адже припадає на середину тижня і доведеться відпрошуватись з роботи на кілька днів. Проте Новак намагатиметься зробити все можливе, щоб потрапити на засідання.

"Не хочу відкладати заслуховування на інший час, хоча юридично це можливо", - констатував Новак.

Колишній польський урядовець вважає цей виклик у справі  Amber Gold "політичним".

Декілька днів тому голова цієї ТСК, депутат правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, що Новак не підтвердив, чи приїде на заслуховування 23 травня, і спробувала прямо під час засідання додзвонитися йому по телефону.

Новак тоді не взяв слухавку, але згодом написав відповідь Вассерманн у Твіттері, зазначивши, що потрібно було надіслати йому смс-повідомлення, на яке він би їй відповів.

Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.

Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска та його партійних колег, серед яких був і Новак.

Новак є колишнім політичним соратником Туска по "Громадянській платформі", яка перебувала при владі в Польщі з 2007 по 2015 рік. Упродовж 2011-2013 років він був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі. З 2016 року - глава Укравтодору.

Теми: Польща Укравтодор
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